Суд Пакистану прийняв обвинувальний акт у справі про пожежу в Гул-Плаза — Dawn

Суд у Карачі, Пакистан, прийняв остаточний обвинувальний акт у справі про пожежу в торговельному центрі Гул-Плаза та відхилив клопотання про додавання до справи обвинувачень у вбивстві й тероризмі. Судовий магістрат Південного округу Аасім Аслам ухвалив рішення в середу, повідомляє Dawn.

Клопотання п’ятьох власників крамниць

Клопотання подали п’ятеро власників крамниць, які просили внести обвинувачення у вбивстві та тероризмі до первинного поліцейського рапорту. Суд його відхилив, водночас прийнявши матеріали, підготовлені другим слідчим у цій справі.

Пожежа в торговельному центрі сталася вночі 17 січня. Її гасили майже дві доби. За даними видання, загинули щонайменше 73 людини, а понад 1 100 крамниць були зруйновані.

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Кого слідство вказало серед обвинувачених

У матеріалах слідства названо чотирьох членів керівного комітету Гул-Плази — Танвіра Пасту, Амара Ісмаїла, Мухаммада Рамазана і Мухаммада Аміна. Також у справі фігурують власник крамниці штучних квітів Наіматулла та його 11-річний син.

Слідчий зазначив, що розслідування встановило ознаки злочинної недбалості й необережності з боку названих обвинувачених. Їм висунуто обвинувачення, зокрема, у ненавмисному вбивстві, заподіянні шкоди через необережні дії, пошкодженні майна вогнем і недбалому поводженні з вогнем або легкозаймистими речовинами. У справі заявлено 87 свідків обвинувачення.

У обвинувальному акті слідство не встановило недбалості з боку Управління будівельного контролю провінції Сінд, пожежної служби, Rescue 1122, Цивільної оборони та районної адміністрації. Попередній обвинувальний акт поліція подала у липні, однак суд його відхилив і доручив провести ретельніше розслідування під керівництвом заступника суперінтенданта поліції.

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