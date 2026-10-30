Суд Пакистану видав настанови проти затягування земельних спорів — Dawn

Федеральний конституційний суд Пакистану видав настанови для органів земельних доходів, зокрема Ради доходів Пенджабу, щоб запобігати затягуванню спорів щодо консолідації земель. Рішення ухвалили після розгляду справи, провадження в якій розпочалося 1979 року та тривало понад чотири десятиліття, повідомляє Dawn.

Справу не можна затягувати

Головний суддя Амінуддін Хан заявив, що процедури консолідації земель мають завершуватися оперативно — у строки, визначені законом, або протягом розумного часу. За його словами, тривалі процеси нівелюють мету консолідації: раціоналізацію земельних володінь і забезпечення визначеності майнових прав власників.

Суд розглядав цивільну скаргу Халікуса Замана у складі колегії з двох суддів, до якої також входив суддя Алі Бакар Наджафі. Колегія скасувала рішення лави Високого суду Лахора в Равалпінді від 26 вересня 2024 року, яким справу повернули до органу земельних доходів.

Високий суд спершу завершив розгляд позову рішенням, ухваленим за згодою сторін. Згодом це формулювання змінили: ухвалою від 18 листопада 2024 року з рішення вилучили твердження, що представники відповідачів не заперечували. Федеральний конституційний суд зазначив, що після вилучення цієї частини питання згоди сторін більше не виникає.

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Вимоги до органів земельних доходів

Суд вказав, що Високий суд Лахора мав розглянути справу по суті та оцінити документальні докази, а не повертати її в систему органів земельних доходів. Також він звернув увагу, що попереднє рішення від 26 вересня 2024 року вже виконали ці органи.

Нові настанови передбачають, що посадовці мають уникати необґрунтованих відкладень і адміністративних затримок, а причини неминучих затримок — фіксувати. Сторонам спору необхідно забезпечити справедливу можливість бути вислуханими, а всі рішення мають ґрунтуватися на матеріалах справи та містити переконливе обґрунтування.

Суд також наголосив, що остаточні законні рішення не можна переглядати без прямо передбачених законом повноважень, а обов'язкові судові вказівки слід виконувати без зволікань. Старшому члену Ради доходів Пенджабу доручили контролювати своєчасний розгляд давніх справ і забезпечувати відповідальність за невиправдані затримки.

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