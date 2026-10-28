Суд Пакистану відхилив заяви про перегляд рішення щодо Income Support Levy Act — Dawn

Федеральний конституційний суд Пакистану в Ісламабаді відхилив десятки заяв про перегляд рішення Верховного суду від 28 грудня 2021 року щодо Income Support Levy Act 2013. Суд також висловив серйозні занепокоєння діями колегії Верховного суду, яка 2022 року погодилася розглянути переважно тотожні конституційні питання, хоча попереднє рішення залишалося чинним і вже було предметом перегляду, повідомляє Dawn.

Рішення 2021 року залишили чинним

Колегія Федерального конституційного суду у складі голови суду Амінуддіна Хана та судді Алі Бакара Наджафі розглядала заяви щодо рішення Верховного суду від 2021 року. Тоді Верховний суд відмовив у дозволі на апеляційне оскарження у справах, що виникли після рішення Високого суду Сінду 2020 року.

Колегія Верховного суду у складі Амінуддіна Хана та Казі Фаеза Іси дійшла висновку, що Income Support Levy Act 2013 не набув статусу чинного закону. Закон ухвалили через Finance Act 2013 без дотримання законодавчої процедури, передбаченої Конституцією. Рішення написав Казі Фаез Іса, який у 2023 році став головою Верховного суду.

Зауваження до рішення 2022 року

У червні 2022 року інша колегія Верховного суду з трьох суддів, до якої входив суддя Муніб Ахтар, надала дозвіл на розгляд справи з переважно тотожних конституційних питань. Вона також прямо передбачила можливість перегляду висновків 2021 року.

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Голова Федерального конституційного суду зазначив, що наступні або рівні за статусом судові колегії мають належно враховувати попередні судові рішення. За його оцінкою, відступ від них має відповідати правилам судового прецеденту та встановленій інституційній процедурі.

Суд зазначив, що відмова в дозволі на оскарження не завжди унеможливлює розгляд іншої заяви. Водночас надання такого дозволу саме по собі не може переглянути, змінити або витіснити попереднє рішення. Федеральний конституційний суд не виявив у рішенні 2021 року очевидної помилки чи іншого фундаментального недоліку, який міг би виправдати його перегляд.

Конституційний статус збору

Основним питанням було те, чи міг збір, запроваджений через Finance Act 2013, бути ухвалений у конституційній категорії Money Bill відповідно до статті 73(2) Конституції Пакистану. Суд дійшов висновку, що попри фінансові наслідки цей збір не належить до цієї категорії та мав проходити звичайну законодавчу процедуру за участю обох палат парламенту. Суд назвав процедуру для Money Bill обмеженим винятком із загального порядку ухвалення законів.

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