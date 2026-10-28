Суд Пакистану відклав вирок у справі правозахисників Мазарі та Чаттхи — Dawn

Антитерористичний суд Пакистану завершив слухання у справі адвокатки з прав людини Імаан Зайнаб Мазарі-Хазір та її чоловіка Хаді Алі Чаттхи, яких обвинувачують у ймовірному порушенні маршруту безпеки міжнародної крикетної команди та підбурюванні до громадських заворушень. Засідання відбулося у в'язниці Адіала, а суд відклав оголошення вироку, повідомляє Dawn.

Під час засідання обоє обвинувачених дали пояснення відповідно до статті 342 Кримінально-процесуального кодексу. Представник державного обвинувачення також завершив виступ у дебатах.

Заяви подружжя

Мазарі-Хазір і Чаттха заявили, що провадження проти них є переслідуванням через їхню юридичну та правозахисну діяльність. За їхніми словами, подані під час процесу докази нібито свідчать не проти них, а проти поліцейських і держави.

Адвокатка стверджує, що під час розгляду справи її та чоловіка тримали в клітці, через що вони не могли належно спілкуватися із захисниками та судом. Вона також заявила про порушення права на справедливий суд, належну правову процедуру та людську гідність.

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За версією Мазарі-Хазір, 25 жовтня 2024 року подружжя прямувало до суду, коли поліція повідомила про тимчасове перекриття маршруту для проїзду крикетної команди. Вона сказала, що запитала правоохоронців про розпорядження магістрату щодо перекриття, однак такого документа їй не надали. Адвокатка також заперечила свідчення обвинувачення, назвавши їх неправдивими та такими, що суперечать відеозапису інциденту.

Оскарження та попередні справи

Подружжя оскаржує розгляд справи у Високому суді Ісламабада та Верховному суді Пакистану. У понеділок вони звернулися до Верховного суду зі скаргою на рішення Високого суду Ісламабада від 19 жовтня, який відмовився зупинити процес.

Мазарі-Хазір і Чаттха перебувають під вартою після арешту 23 січня у справі про протест біля Високого суду Ісламабада та ймовірне неналежне поводження з головою асоціації адвокатів цього суду. Наступного дня суд засудив їх до 17 років ув'язнення за кількома обвинуваченнями у справі про суперечливі дописи в соціальних мережах. 17 вересня Верховний суд призупинив ці вироки до остаточного рішення Високого суду Ісламабада за їхніми апеляціями, однак за кілька годин поліція знову затримала подружжя у справі про порушення безпеки.

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