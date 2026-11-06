Суд Пакистану заявив про чинний порядок відвідин Імрана Хана у в’язниці — Dawn

Високий суд Ісламабада в Пакистані заявив, що механізм відвідин ув’язненого засновника партії PTI та колишнього прем’єр-міністра Імрана Хана вже існує. Суд розглядав клопотання членів Національного комітету діалогу, які просили дозволити їм зустріч із Ханом у в’язниці, повідомляє Dawn.

Звернення розглядатимуть за чинним механізмом

Суддя Умайр Маджід Малік зазначив, що майбутні прохання про візити до в’язниці розглядатимуть відповідно до чинного механізму. Після цього суд ухвалюватиме необхідні рішення. Під час слухання також розглядали заперечення канцелярії суду щодо поданого клопотання.

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Заявники пообіцяли дотримуватися правил

Адвокат Фейсал Чаудрі запевнив суд, що заявники неухильно дотримуватимуться встановлених судом стандартних операційних процедур або механізму. За його словами, після можливого візиту вони також не робитимуть заяв для медіа.

Суддя звернув увагу, що канцелярія вже вказувала на наявність механізму для таких відвідин. Він також поставив під сумнів правові підстави, на яких заявники наполягають на праві зустрітися з Ханом. Серед заявників були колишній федеральний міністр Фавад Чаудрі, колишній губернатор провінції Сінд Імран Ісмаїл, Махмуд Бакі Молві та баристер Мухаммад Алі Хан Сайф.

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