Суд Пакистану зобов’язав подружжя дати пояснення у справі — Dawn

Антитерористичний суд в Ісламабаді, Пакистан, зобов’язав правозахисницю й адвокатку Імаан Зайнаб Хазір-Мазарі та її чоловіка, адвоката Хаді Алі Чаттху, надати пояснення відповідно до статті 342 Кримінально-процесуального кодексу. Засідання у справі відбулося в тюрмі Адіала, повідомляє Dawn.

Відмова надати пояснення

Суддя Тахір Аббас Сіпра переніс слухання на 26 жовтня після того, як обоє обвинувачених відмовилися надати пояснення під час засідання 24 жовтня. Хаді Алі Чаттха просив, щоб заяву від їхнього імені зробив призначений державою адвокат.

Суддя відповів, що процедура за статтею 342 передбачає відповіді самих обвинувачених. Імаан Зайнаб Хазір-Мазарі заявила, що не надаватиме пояснень за цією статтею. Суддя попередив: якщо подружжя не виконає вимогу, у постанові зазначать, що відповіді не було подано.

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Суть справи та клопотання захисту

Подружжя судять у справі 2024 року щодо ймовірного порушення маршруту безпеки міжнародної крикетної команди та підбурювання до громадських заворушень. Подружжя обвинувачують у прибиранні бар’єрів на маршруті, а 7 жовтня їм висунули офіційні обвинувачення.

На попередньому слуханні призначений державою адвокат провів перехресний допит усіх свідків обвинувачення. Суд призначив Атіфа Мехмуда державним адвокатом після того, як захисники не провели перехресний допит свідків; він замінив Таймура Джанджуа, якого усунули від участі у справі через його попередню поведінку.

24 жовтня захист також попросив суд не ухвалювати остаточного рішення, доки Високий суд Ісламабада не розгляне клопотання про передання справи до іншого суду. Захист також оскаржив у Високому суді призначення державного адвоката.

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