Федеральний конституційний суд Пакистану зобов’язав державні органи виконати рішення Верховного суду у справі звільнених працівників та вважати заявників безумовно й належним чином призначеними працівниками-бенефіціарами, повідомляє The Express Tribune.

Обов’язковість судових рішень

У 10-сторінковому рішенні, автором якого став суддя Алі Бакар Наджафі, суд наголосив, що виконання судового вердикту є конституційним обов’язком, а не питанням доброї волі виконавчої влади. На думку суду, ігнорування або затягування виконання рішення означає виклик самим засадам правової системи.

Колегія з трьох суддів на чолі з головою суду Амін-уд-Діном Ханом розглядала питання про виконання рішення Верховного суду. Суд зазначив, що невиконання вердиктів створює небезпечний прецедент, може порушити баланс між авторитетом суду та захистом прав, а також підірвати суспільну довіру до судової системи.

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Справа працівників

У грудні 2021 року Верховний суд Пакистану, діючи за власною ініціативою, поновив тисячі державних працівників, яких звільнили після його попереднього рішення про скасування закону 2010 року щодо поновлення звільнених працівників.

Федеральний конституційний суд поставив питання, чи було рішення від 17 грудня 2021 року виконано повною мірою та чи може його невиконання становити неповагу до суду. Суд також вказав, що умови для працівників-бенефіціарів були скасовані або послаблені відповідним відомством через сплив часу та його бездіяльність, а не з вини самих працівників.

Суд висловив стурбованість бездіяльністю роботодавців, однак зазначив, що на цьому етапі утримається від активніших дій з огляду на загальні обставини.

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