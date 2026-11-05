Суд Пакистану зупинив розгляд справ про затримання активістів PTI — Dawn

Федеральний конституційний суд Пакистану зупинив розгляд у Високому суді Пешавара справ щодо затримання членів та активістів партії PTI за ордонансом про підтримання громадського порядку (MPO). Рішення ухвалили після запровадження надзвичайного стану та правління губернатора в провінції Хайбер-Пахтунхва, повідомляє Dawn.

Рішення конституційного суду

Відповідне розпорядження винесла колегія з двох суддів на чолі з головним суддею Амінуддіном. До її складу також увійшов суддя Амер Фарук.

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Оскарження проміжних застав

Колегія розглянула низку петицій, у яких оскаржують проміжне звільнення затриманих під заставу. Високий суд Пешавара надав його за умови заставних зобов'язань на 100 тисяч пакистанських рупій для кожного затриманого.

Наступне слухання цих справ у Високому суді Пешавара було призначене на 12 листопада. Раніше суд ухвалив проміжні рішення, оскільки влада провінції не надала звіту з поясненням причин та обставин затримання активістів PTI.

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