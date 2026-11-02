Суд ПАР зобов’язав IEC прибрати ім’я Тшікіли з бюлетеня — TimesLIVE

Виборчий суд у Блумфонтейні, ПАР, постановив прибрати ім’я Сівуйіле Джаквіна Тшікіли зі списку кандидатів партії «Борці за економічну свободу» (EFF) у окрузі №03 муніципалітету Реймонд Мхлаба у Східнокапській провінції. Суд зобов’язав Незалежну виборчу комісію ПАР (IEC) унеможливити голосування за нього на місцевих виборах у середу, повідомляє TimesLIVE.

Заява про відсутність згоди

Суддя Модіба Шонгве зазначив, що справа Тшікіли є незвичною: в інших подібних спорах заявники домагалися внесення своїх імен до списків кандидатів, тоді як Тшікіла просив вилучити його зі списку через відсутність згоди.

За даними суду, Тшікіла залишив EFF ще до того, як партія подала його ім’я. Він заявив, що лише 16 вересня дізнався про висування від партії, членом якої вже не був. Колишній місцевий лідер EFF у районах Аматхоле та КваМақома стверджував, що не погоджувався брати участь у виборах, не підписував номінаційних документів і не давав партії дозволу використовувати своє ім’я.

Тшікіла також заявив суду, що вважає документи про його висування поданими шахрайським шляхом. Згідно з рішенням, він звернувся до поліції в КваМақомі із заявою про можливе підроблення документів і шахрайство.

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Позиція EFF та нові бюлетені

EFF не заперечувала заяву Тшікіли та не подала до суду пояснень, чому його ім’я опинилося серед кандидатів. Суд наголосив, що політична партія не може примусити людину балотуватися без її згоди, оскільки це може зашкодити її гідності та піддати публічній увазі й можливим нападам.

Регіональна координаторка EFF у Східнокапській провінції Вероніка Менте сказала, що не коментуватиме рішення, доки не ознайомиться з ним. Водночас, за її словами, партія отримала інформацію, що Тшікіла спершу прийняв висування, а потім відкликався після завершення строку внесення змін до списків IEC. Вона також заявила, що, за даними партії, його членство в EFF залишалося активним.

Суд постановив надрукувати нові бюлетені для округу №03, якщо це можливо до початку спеціального голосування в понеділок. Заступник керівника комунікацій IEC Девід Мандаха повідомив, що комісія вже передрукувала 4 200 бюлетенів без імені Тшікіли.

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