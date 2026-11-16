Суд передав владі США контроль над танкером після аварії в Новому Орлеані — Taipei Times

Суд у США видав ордер, який тимчасово передає федеральним посадовцям контроль над танкером Atlantic Asphalt після його зіткнення з пришвартованим круїзним судном American Heritage у Новому Орлеані. Позов подала Рада комісарів порту Нового Орлеана, яка заявила про щонайменше 1 млн доларів збитків для термінала, повідомляє Taipei Times.

Розслідування зіткнення

За даними Берегової охорони США, танкер, імовірно, втратив керування, однак точну причину аварії ще не встановили. Судно завдовжки 160 метрів ходить під прапором Маршаллових Островів. Його відбуксирували з місця інциденту.

Національна рада з безпеки на транспорті США повідомила, що реєстратор даних рейсу танкера було виявлено. Група з 16 фахівців має провести тиждень у Новому Орлеані, розслідуючи інцидент. Попередній звіт очікують упродовж 30 днів, а остаточний — через 18–24 місяці.

Власником Atlantic Asphalt є Nave Shipping SA, зареєстрована в Монровії, Ліберія, свідчать дані Міжнародної морської організації. За інформацією сервісу MarineTraffic, Nave Shipping є дочірньою структурою китайської державної корпорації China State Shipbuilding Corp.

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Пасажири у воді

Усі 197 пасажирів і членів екіпажу American Heritage, а також екіпаж танкера вижили. До лікарні доправили 32 людей, зокрема двох поліцейських, які опинилися у воді після різкого нахилу круїзного судна. Критичних травм не зафіксували, у суботу в лікарні залишалися восьмеро людей.

Круїзне судно й досі лежить на боці біля термінала на річці Міссісіпі. Капітан Берегової охорони США Мелані Бернем заявила, що його переміщення може тривати кілька тижнів. Насамперед рятувальники мають безпечно видалити із судна 60 500 літрів пального.

Пасажир Джо Кнаб розповів телеканалу WDSU-TV, що перед зіткненням почув кілька гудків танкера. Після удару судно почало нахилятися, а згодом різко лягло на бік, через що він та приблизно 100 інших пасажирів і членів екіпажу опинилися у Міссісіпі. Допомогу їм надавали оператори буксирів, капітани інших круїзних суден, працівники поблизу та поліція.

Начальниця портової поліції Нового Орлеана Мелані Монтролл вважає, що рятувальні жилети, які пасажири надягли перед евакуацією, стали важливим чинником успішного порятунку. American Heritage завершував восьмиденний круїз кількома пунктами вздовж Міссісіпі.

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