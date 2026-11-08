Суд Пешавара вилучив із розкладу позови проти правління губернатора — The Express Tribune

Високий суд Пешавара в Пакистані вилучив із розкладу всі конституційні позови, що оскаржували запровадження надзвичайного стану і правління губернатора в провінції Хайбер-Пахтунхва, а також арешти за ордонансом про підтримання громадського порядку. Про це повідомляє The Express Tribune.

Обмеження юрисдикції суду

Напередодні Федеральний конституційний суд позбавив Високий суд Пешавара юрисдикції у справах Хайбер-Пахтунхви, поданих після 12 жовтня, зокрема щодо надзвичайного стану та правління губернатора. Ще 5 листопада він заборонив суду розглядати справи про арешти відповідно до ордонансу про підтримання громадського порядку.

До цього Високий суд Пешавара звільнив під заставу 23 активістів партії Pakistan Tehreek-e-Insaf, яких затримали за статтею 3 ордонансу про підтримання громадського порядку. Суд також витребував пояснення від губернатора і спікера у справі щодо губернаторського правління в провінції.

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Адміністративний комітет Високого суду Пешавара видав офіційне повідомлення на виконання рішень Федерального конституційного суду. Він постановив не призначати до слухань позови, подані 12 жовтня або пізніше, а заяви за статтею 199 Конституції повернути заявникам. Позивачам рекомендували звертатися до належного органу для отримання правового захисту.

Які позови вилучили

Серед вилучених були заяви щодо встановлення місцеперебування головного міністра Хайбер-Пахтунхви Сохаїла Афріді, спікера провінційної асамблеї Бабара Саліма Сваті та президента провінційного осередку партії Pakistan Tehreek-e-Insaf Джунаїда Акбара. Також у суді перебували позови, подані головою PTI Баррістером Гохаром Алі Ханом, лідером опозиції в Національній асамблеї Махмудом Ханом Ачакзаєм, Радою адвокатів Хайбер-Пахтунхви, головою Національного демократичного руху Мохсіном Даваром і депутаткою Шанданою Гульзар.

11 жовтня президент Асіф Алі Зардарі схвалив рекомендацію прем'єр-міністра Шехбаза Шаріфа запровадити надзвичайний стан і правління губернатора відповідно до статей 232 та 234 Конституції. Федеральна влада послалася на погіршення безпекової ситуації, зростання кількості терористичних атак і, за її оцінкою, недостатню співпрацю провінційної адміністрації у боротьбі з тероризмом. Виконавчі повноваження передали губернатору Фейсалу Каріму Кунді, а надзвичайні заходи запровадили у 12 округах.

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