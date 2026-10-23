Суд Пешавара заборонив арешт заступниці голови асамблеї до 10 листопада — Dawn

Високий суд Пешавара в Пакистані заборонив владі до 10 листопада арештовувати заступницю голови Асамблеї провінції Хайбер-Пахтунхва Сурію Бібі. Суд також тимчасово дозволив їй і надалі користуватися службовою резиденцією, повідомляє Dawn.

Рішення суду

Колегія суддів Іджаза Анвара та Мухаммада Фахіма Валі призупинила дію розпорядження від 14 жовтня, яке вимагало від Бібі звільнити службове житло. У трьохсторінковій ухвалі суд постановив утриматися від її арешту до наступного засідання, призначеного на 10 листопада.

Бібі оскаржує опечатування її резиденції та можливий арешт за статтею 3 пакистанського Ордонансу про підтримання громадського порядку. Вона просила суд зобов’язати владу розпечатати помешкання та відновити її доступ до нього, а також не допустити рейдів, затримання чи арешту.

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Статус посади

Суд зазначив, що указ про запровадження губернаторського правління у провінції не відносить спікера та заступницю спікера до посадовців, які негайно припиняють виконувати обов’язки. У документі згадані головний міністр провінції, міністри, радники, спеціальні помічники та генеральний адвокат.

Адвокат Бібі Ясір Хаттак послався на закон 2026 року про імунітети, привілеї, зарплати та надбавки спікера й заступника спікера провінції. За його словами, закон дозволяє їм користуватися службовим житлом до обрання наступників, а також забороняє затримання, арешт і обшуки резиденції під час перебування на посаді.

Генеральний адвокат провінції Санаулла заявив, що уряд мав повноваження вимагати звільнення службового житла від радників і міністрів, зокрема від заступниці голови асамблеї. Він також повідомив, що 12 жовтня щодо Бібі зареєстрували провадження за статтею 406 Кримінального кодексу Пакистану. Після запровадження губернаторського правління проти неї також зареєстрували справу через нібито відмову повернути службовий автомобіль.

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