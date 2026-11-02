Верховний суд Південної Австралії призначив додатковий психіатричний висновок у справі Таміки Чессер, яку обвинувачують у вбивстві її партнера Джуліана Сторі. Як повідомляє ABC News, прокуратура та захист спільно попросили оцінити психічну здатність обвинуваченої та її придатність до участі в судовому процесі.

Обвинувачена не визнала вини

Чессер взяла участь у засіданні через відеозв’язок. Вона не визнала вини у вбивстві Сторі та у знищенні його останків із метою перешкодити правосуддю.

Прокурорка Ейліс Нун повідомила суду, що захист нещодавно передав висновок приватного психіатра, датований листопадом 2025 року. За її словами, у ньому зазначено, що Чессер не здатна постати перед судом і попередньо є психічно нездатною вчинити інкриміновані діяння.

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Слухання продовжать у лютому

Новий висновок, за очікуваннями, підготують протягом чотирьох-п’яти місяців, хоча суд почув, що цей строк може скоротитися приблизно до трьох місяців. Суддя Адам Кімбер призначив наступне слухання на лютий.

Розчленоване тіло Джуліана Сторі знайшли в помешканні пари в Порт-Лінкольні на півострові Ейр у червні 2025 року, після прибуття екстрених служб на повідомлення про пожежу. Через місяць голова 39-річного чоловіка була знайдена в чагарниках на схід від міста.

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