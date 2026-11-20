Верховний суд Південної Кореї скасував 15-річний вирок колишньому прем’єр-міністру Хан Док Су у справі про його роль у запровадженні воєнного стану 2024 року та направив провадження на повторний розгляд до Високого суду Сеула. Про це повідомляє The Japan Times.

Частину вироку переглянуть

Верховний суд дійшов висновку, що доказів недостатньо для підтвердження одного з епізодів засудження Хана за заколот. У заяві суд зазначив: щоб притягнути людину до відповідальності за виконання ключових функцій під час заколоту, необхідно суворо довести її намір підірвати конституційний лад.

Йдеться, зокрема, про пропозицію Хана скликати міністрів перед оголошенням воєнного стану. Як зазначається у матеріалах справи, це мало створити видимість того, що рішення тодішнього президента Юн Сок Йоля пройшло обговорення в уряді. Верховний суд постановив, що для цього епізоду немає достатніх доказів наміру Хана підірвати конституційний лад.

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Частина висновків залишилася чинною

Водночас Верховний суд залишив чинним висновок про роль Хана в заколоті після оголошення воєнного стану. Йдеться про спроби отримати підписи членів уряду та обговорення планів блокування парламенту, а також відключення електро- і водопостачання окремим медіа.

У січні Хана засудили до 23 років ув’язнення. У травні апеляційний суд скоротив строк до 15 років, пославшись, зокрема, на понад 50 років його роботи на державній службі до оголошення воєнного стану. Це рішення оскаржили і захист, і прокуратура. Хан, якому 77 років, перебуває під вартою від січня та заперечував, що підтримував або допомагав запровадженню воєнного стану.

Воєнний стан, оголошений Юн Сок Йолем у 2024 році, тривав близько шести годин: опозиційні депутати проголосували за його скасування. У квітні 2025 року Конституційний суд усунув Юна з посади після імпічменту. На дострокових президентських виборах через два місяці переміг Лі Чже Мьон.

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