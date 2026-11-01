Суд Сеула визнав харасментом пораду працівниці доручити дитину чоловікові — Korea Herald

Сеульський адміністративний суд у Південній Кореї визнав харасментом на робочому місці висловлювання старшої посадовиці, яка порадила працівниці доручити догляд за дитиною чоловікові. Працівниця просила щорічну відпустку, щоб доглядати за дитиною. Суд відхилив позов посадовиці про скасування дисциплінарного стягнення, повідомляє Korea Herald.

Стягнення за кілька епізодів

Кадрова комісія районної адміністрації Сеула спершу призначила посадовиці зменшення зарплати на два місяці через кілька випадків харасменту на робочому місці. Після оскарження апеляційна комісія уряду Сеула зменшила строк стягнення до одного місяця. Суд залишив це рішення в силі.

За матеріалами справи, посадовиця робила різкі зауваження кільком працівникам. Під час робочого брифінгу вона сказала одному з них не намагатися нічого їй пояснювати. Іншого працівника вона запитала, коли той прийшов на роботу, хоча він прибув вчасно.

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Оцінка суду

Суд дійшов висновку, що заборона працівникові пояснюватися виходила за межі допустимих робочих вказівок, створювала надмірний тиск і негативно впливала на робоче середовище. Зауваження щодо нібито запізнення, на думку суду, тиснуло на працівника, щоб він приходив раніше офіційного початку робочого дня.

Окремо суд зазначив, що порада працівниці доручити дитину чоловікові стримувала її від реалізації права на щорічну відпустку з законної причини. Посадовиця стверджувала, що її слова стосувалися неналежного виконання доручень або були звичайними робочими розмовами, однак суд не прийняв цих аргументів, оцінивши висловлювання в загальному контексті.

Також суд відхилив твердження посадовиці, що примусова відпустка під час розслідування кадрової комісії обмежила її можливість захищатися. Суд не виявив процедурних порушень і визнав стягнення не надмірним з огляду на потребу запобігати харасменту на державній службі.

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