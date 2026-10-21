Суд Сінгапуру зберіг чинність шлюбу за домовленістю — Channel NewsAsia

Апеляційний суд Сінгапуру відхилив апеляцію сина померлого Чен Мен Куна, який вимагав визнати недійсним шлюб батька з громадянкою В’єтнаму Данг Лан Ань, укладений 2011 року. За даними Channel NewsAsia, оскільки чоловік помер без заповіту, його дружина може претендувати на половину спадщини.

Рішення більшістю голосів

Син померлого Чен Цзе Цзуен просив визнати шлюб фіктивним і не допустити Данг Лан Ань до спадкування. Двоє з трьох суддів Апеляційного суду — Деббі Онг і Анг Чен Хок — дійшли висновку, що суд не може визнавати шлюб недійсним із підстав, яких немає в Жіночій хартії Сінгапуру.

Судді зазначили, що мотиви, які можуть вважатися неналежними, не були окремою підставою для анулювання шлюбу. Законодавчі зміни, за якими шлюби за домовленістю, укладені від 1 жовтня 2016 року, є недійсними, не можна застосовувати до шлюбу, укладеного 2011 року.

Головний суддя Сундареш Менон висловив окрему думку. На його переконання, шлюб слід було визнати недійсним, оскільки його уклали не на підставі чинної шлюбної ліцензії в розумінні законодавства. Однак ця позиція залишилася в меншості.

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Обставини справи

Чен Мен Кун одружився з Данг Лан Ань 26 січня 2011 року. Як встановив суд, він не повідомив про шлюб родині, не жив із дружиною та продовжував мешкати із сестрою. Перед одруженням чоловік мав фінансові труднощі й зазнавав переслідувань з боку кредиторів-лихварів.

Менш ніж за рік після одруження Чен Мен Кун помер від раку. Родина дізналася про шлюб у березні 2012 року з листа Управління з питань неплатоспроможності та державного довірчого управління. У липні 2024 року імміграційна служба повідомила сім’ї, що Данг Лан Ань депортували за порушення імміграційного законодавства ще 2011 року.

Активи померлого переважно складалися з його 14-відсоткової частки у квартирі Housing Board і коштів у Центральному ощадному фонді. Водночас Апеляційний суд не ухвалював окремого рішення щодо управління чи розподілу спадщини, оскільки це питання не розглядали в межах апеляції.

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