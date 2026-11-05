Суд скасував ліквідацію охоронної зони біля золоторудного проєкту — ABC News Australia

Верховний суд штату Квінсленд в Австралії скасував рішення Земельного суду, яке ліквідувало 100-метрову охоронну зону біля культурно значущих місць корінного народу олкола на золоторудному проєкті Alice River. Суд постановив повернути справу на розгляд до Земельного суду.

Як повідомляє ABC News, охоронна зона забороняла будь-яку діяльність у межах 100 метрів від важливих культурних об’єктів. Проєкт Alice River розташований приблизно за 300 кілометрів на північний захід від міста Кернс у штаті Квінсленд.

Традиційних власників не залучили

Судовий перегляд ініціювала корпорація Ut-Alkar Aboriginal Corporation — довірена організація носіїв титулу корінного народу олкола. Вона заявила, що не мала можливості бути заслуханою у провадженні щодо скасування обмежень.

Суддя Джеймс Генрі встановив, що Ut-Alkar не отримала розумної можливості викласти свою позицію. За його висновком, існувала реалістична можливість іншого рішення, якби представники традиційних власників брали участь у справі. Корпорацію не повідомили про провадження, а про рішення Земельного суду вона дізналася через тиждень після його ухвалення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміна позиції департаменту

Екологічний департамент штату раніше двічі відхиляв заяви гірничої компанії Broken Hill Gold Limited про скасування охоронної зони. Однак під час апеляції компанії департамент подав до Земельного суду спільні з нею матеріали на підтримку скасування обмежень.

Суддя назвав деякі твердження у спільних поданнях прозоро суперечливими. Раніше департамент зазначав, що скасування зони може негативно вплинути на культурні об’єкти, а потенційні обмеження прав олкола переважають можливу вигоду для компанії. У спільному поданні сторони заявили, що немає доказів того, що 100-метрова зона є чимось більшим за довільне обмеження.

Broken Hill Gold повідомила, що приймає висновки суду, але зберігає позицію, за якою охоронна зона не була потрібною для захисту спадщини корінних народів. Компанія також заявила, що її робочі програми передбачають захист культурної спадщини.

Читай нас у