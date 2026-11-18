У США суддя Джилл Отаке скасувала лист Національної служби морського рибальства, який дозволяв провести продаж прав на оренду ділянок морського дна біля Американського Самоа для видобутку корисних копалин. Суддя дійшла висновку, що під час розгляду за Законом США про види, що перебувають під загрозою зникнення, адміністрація президента Дональда Трампа не оцінила належним чином можливий вплив морського видобутку.

Оцінка впливу видобутку

Як повідомляє The Hill, Отаке зазначила, що Національна служба морського рибальства розглянула лише попередні наслідки продажу прав на оренду. Водночас служба не намагалася оцінити інші етапи, зокрема безпосередній видобуток, ідеться в рішенні.

Суддя назвала консультацію служби обмеженою, прискореною та неформальною. Вона скасувала лист, який давав змогу продовжити процедуру продажу. Водночас рішення прямо не скасовує сам продаж прав на оренду, тож на момент публікації було незрозуміло, чи спробує адміністрація Трампа провести аукціон, запланований на четвер.

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Представник Адміністрації морських мінералів, яка мала провести продаж, повідомив The Hill, що відомство ознайомилося з судовим рішенням і працює над питаннями, порушеними судом.

Ризики для учасників торгів

В іншій пов’язаній справі, де оскаржується сам продаж прав на оренду, Отаке вказала: якщо адміністрація продовжить процедуру після скасування листа, потенційні учасники торгів знатимуть про встановлене судом порушення Закону про види, що перебувають під загрозою зникнення.

Адвокат природоохоронної організації Earthjustice Девід Генкін, який представляє групи, що прагнуть заблокувати видобуток, заявив, що це є застереженням для покупців: договори оренди надалі можуть бути скасовані судом. Адміністрація Трампа оголосила про перший такий продаж біля Американського Самоа минулого місяця, пояснивши ініціативу потребою США у критично важливих мінералах для енергоефективності, оборони та внутрішніх ланцюгів постачання.

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