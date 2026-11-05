Суд справедливості ЄС відхилив апеляцію Nord Stream 2 щодо газової директиви — Interia

Суд справедливості Європейського Союзу відхилив апеляцію Nord Stream 2 AG і залишив у силі рішення нижчої інстанції щодо застосування газових правил ЄС. Це означає, що до ділянок газопроводів із третіх країн, які розташовані на території або в територіальних водах держав-членів, застосовуватимуться правила внутрішнього газового ринку Євросоюзу.

Спір щодо директиви

Як повідомляє Interia, справа стосується змін до директиви ЄС 2019 року, які поширили правила внутрішнього ринку природного газу на трубопроводи з третіх країн. Вони передбачають розділення функцій власника й оператора газопроводу та можливість доступу до інфраструктури для інших компаній, які хочуть купувати газ.

Nord Stream 2 AG є швейцарською дочірньою структурою російського концерну «Газпром», відповідальною за будівництво й експлуатацію Nord Stream 2. Компанія заявляла, що не повинна підпадати під нові вимоги, оскільки будівництво газопроводу почалося до набуття ними чинності.

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Розгляд справи

У травні 2020 року Суд ЄС відхилив позов компанії. Nord Stream 2 AG оскаржила це рішення, а в липні 2022 року Суд справедливості ЄС визнав позов частково прийнятним, скасував постанову Суду ЄС і передав справу на новий розгляд.

У листопаді 2024 року Суд ЄС знову відхилив позов. Він дійшов висновку, що застосування права ЄС до частини Nord Stream 2 на території або в територіальних водах держави-члена допомагає уникати викривлення конкуренції та негативних наслідків для безпеки постачання. Суд справедливості ЄС також зазначив, що інституції Євросоюзу не давали компанії запевнень, що правила газового ринку не застосовуватимуться до неї, і погодився з висновком про необхідність уникнення правових прогалин.

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