Суд США засудив 24-річного британця Тайлера Б’юкенена з Данді в Шотландії до шести років ув’язнення після його екстрадиції до Сполучених Штатів у 2025 році. За даними TechCrunch, Б’юкенена обвинувачували у викраденні щонайменше 11 млн доларів у криптовалюті в десятків компаній.

Фішинг під виглядом ІТ-підтримки

За даними видання, учасники схеми видавали себе за працівників ІТ-служб підтримки та телефонували співробітникам компаній. Вони обманом отримували облікові дані, які надалі використовували для проникнення до корпоративних систем і викрадення криптовалюти.

Міністерство юстиції США повідомило, що Б’юкенен став п’ятим і останнім обвинуваченим у цій справі, якому призначили покарання. До кінця 2024 року британські та американські правоохоронці висунули обвинувачення п’ятьом особам, яких вважали ключовими учасниками пов’язаних хакерських угруповань.

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Справа про витік матеріалів GTA VI

Окремо 21-річний Аріон Куртай з Оксфорда визнав провину в кількох кібератаках, скоєних у підлітковому віці. Серед них — викрадення даних і вимагання у Rockstar Games, розробника Grand Theft Auto VI. За даними TechCrunch, Куртай також визнав причетність до витоку передрелізних відео гри, яка вийшла в середу після кількох перенесень.

Раніше британський суд постановив утримувати Куртая під вартою на невизначений строк, визнавши його нездатним постати перед судом і оцінивши ризик нових зламів як високий. Британські органи влади повідомили, що справу Куртая надалі розглядатимуть у відкритому судовому процесі.

За даними влади, під час перебування в готелі під захистом поліції від конкуруючих злочинних угруповань Куртай використовував Amazon Fire TV Stick для зламів компаній, порушивши умови звільнення під заставу. Б’юкенена та Куртая пов’язують із угрупованнями 0ktapus, Lapsus$ і Scattered Spider, які атакували, зокрема, Coinbase, DoorDash, Mailchimp і Nvidia.

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