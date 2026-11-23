Апеляційний суд у США дозволив президенту Дональду Трампу знову спробувати передати справу про виплати за мовчанням із суду штату до федерального суду. Колегія з трьох федеральних суддів у Мангеттені повернула це питання на розгляд федерального окружного суду, повідомляє The Independent.

Повторний розгляд питання

Трампа визнали винним у суді штату на Мангеттені. Раніше його адвокати безуспішно намагалися передати справу до федеральної юрисдикції. Суддя Елвін Геллерстайн, який до цього розглядав питання про передачу провадження, помер минулого місяця. Апеляційний суд вирішив, що наступний суддя має дозволити Трампу знову викласти аргументи щодо цього клопотання.

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Оскарження вироку

Юридична команда Трампа продовжує домагатися скасування його обвинувальних вироків більш ніж через два роки після рішення присяжних у Нью-Йорку. Присяжні визнали його винним за 32 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділової документації в межах схеми приховування компрометуючих історій про його стосунки напередодні виборів 2016 року.

Справа стосувалася виплат акторці фільмів для дорослих, щоб вона не робила публічних заяв про сексуальні стосунки з Трампом. У разі передачі провадження до федерального суду Трамп зможе спробувати домогтися закриття справи, посилаючись на президентський імунітет.

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