Четвертий апеляційний окружний суд США постановив, що штат Меріленд може застосовувати закон штату про азартні ігри до платформи прогнозних ринків Kalshi. Рішення ухвалили більшістю у два голоси проти одного, хоча судді розійшлися в юридичному обґрунтуванні такого висновку, повідомляє CNBC.

Це рішення стало невдачею для Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC), яка вважає, що має виключні повноваження регулювати прогнозні ринки. За даними видання, CFTC подала позови проти 12 штатів, захищаючи цю позицію.

Позови штатів і дії регулятора

Генеральний прокурор штату Юта Дерек Браун 28 жовтня висунув 14 кримінальних обвинувачень проти Kalshi та її засновників Тарека Мансура й Луани Лопес Лари. Він стверджує, що компанія порушила закон штату, який забороняє азартні ігри. Згідно із судовими документами, засновники Kalshi мають особисто з'явитися до Суду третього округу Юти 4 грудня.

В окремому цивільному позові від 20 жовтня штат Юта також назвав відповідачем інституційного маркетмейкера Susquehanna International Group разом із Kalshi. У Луїзіані 12 листопада суддя штату видав тимчасовий заборонний припис проти кількох компаній прогнозних ринків. Наступного дня CFTC подала позов проти Луїзіани, а окремо звернулася до суду проти Арканзасу після цивільних правозастосовних дій штату щодо Kalshi.

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Раніше федеральний суддя у квітні заблокував кримінальну справу проти Kalshi, яку генеральна прокурорка Аризони Кріс Мейз подала в березні.

Контракти та позиція Конгресу

CFTC також посилила нагляд за так званими ринками згадок, де учасники спекулюють на тому, що людина скаже під час виступу або трансляції. Регулятор вважає такі контракти вразливими до маніпуляцій. У середині листопада комісія призупинила сертифікацію ринків, пов'язаних зі словами президента Дональда Трампа.

Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт, який забороняв би зареєстрованим у CFTC суб'єктам пропонувати контракти щодо тероризму, убивств, війни або військових операцій. Документ також забороняв би контракти, результат яких, як можна обґрунтовано очікувати, залежить від смерті людини.

Загалом прогнозні ринки мають три поразки та одну перемогу на рівні апеляційних судів. CNBC зазначає, що питання про те, чи можуть штати або федеральна влада регулювати спортивні контракти на події, ймовірно, розглядатиме Верховний суд США.

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