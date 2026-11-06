Суд США призупинив проєкт арки Трампа на два тижні — Deutsche Welle

Федеральна суддя США на два тижні заборонила адміністрації президента Дональда Трампа розпочинати будівництво запропонованої меморіальної арки заввишки 250 футів, або 76 метрів, у Вашингтоні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Тимчасова заборона суду

Суддя окружного суду США Таня Чуткан видала тимчасову заборону невдовзі після того, як проєкт отримав ключове схвалення комісії. За даними видання, план тріумфальної арки підтримали вісьмома голосами проти чотирьох.

Рішення стало перешкодою для одного з найпомітніших проєктів Трампа щодо переоблаштування столиці США відповідно до його бачення.

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Аргументи адміністрації

Адміністрація Трампа стверджує, що Конгрес понад 100 років тому схвалив спорудження пам’ятника на цій ділянці. Водночас, за даними DW, тодішній план передбачав дві великі колони, які мали символізувати північні та південні штати часів Громадянської війни у США, а не арку.

У постанові Чуткан зазначила, що малоймовірно, аби столітній закон, який не застосовувала жодна попередня адміністрація, надавав повноваження звести 76-метрову арку в одному з головних місць столиці США.

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