Федеральна суддя Джессіка Кларк у Мангеттені, США, ухвалила виправдувальне рішення щодо Антона та Джеймса Перайре-Буено. Їх обвинувачували у шахрайстві з використанням засобів електронного зв’язку, змові з метою такого шахрайства та змові з метою відмивання грошей. Як повідомляє CoinDesk, рішення від 16 листопада 2026 року завершило першу кримінальну справу уряду США щодо практики максимального вилучення вартості, або MEV, у мережі Ethereum.

Схема операції

За версією обвинувачення, у квітні 2023 року брати отримали близько $25 млн за 12 секунд, здійснивши операцію проти торгових ботів Ethereum. Вони розмістили вісім приманкових транзакцій, щоб привернути увагу ботів для так званих сендвіч-операцій. Такі програми купують токени перед великою заявкою іншого трейдера, а після підвищення ціни продають їх.

Коли настала черга валідатора братів, реле Ultrasound запропонувало йому блок із транзакціями ботів. Валідатор підписав заголовок блоку, у якому два важливі поля були встановлені на нуль, тому такий блок не міг бути дійсним. Реле не перевірило ці поля та передало вміст блоку. Згідно із судовою ухвалою, брати сформували власний блок: залишили в ньому покупки ботів, але замінили приманкові транзакції продажами токенів, які боти щойно придбали.

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Втрати ботів оцінювали приблизно у $25 млн, тоді як валідатор братів зазнав штрафу приблизно в 1 ether.

Позиція суду

Кларк дійшла висновку, що обвинувачення не довело наявності суттєвого неправдивого твердження — необхідного елемента шахрайства з використанням засобів електронного зв’язку. Вона зазначила, що розміщення транзакції у відкритій черзі Ethereum не було обіцянкою включити її до блоку. Реле також не перевірило сфальсифіковані поля, тому вони не вплинули на його поведінку.

Суддя описала Ethereum як середовище без довіри, з високим рівнем протистояння та без умов користування. Вона наголосила, що суд оцінював правову кваліфікацію дій, а не їхню моральність. У листопаді 2025 року присяжні не змогли дійти згоди, після чого Кларк оголосила судовий розгляд недійсним. Нове рішення також передбачає закриття справи.

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