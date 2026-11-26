Федеральний суд США визнав таким, що порушує Закон про зникаючі види, план адміністрації президента Дональда Трампа передати в оренду ділянки морського дна біля Північних Маріанських островів для попередніх досліджень. Це друга судова невдача адміністрації у спробах розпочати глибоководний видобуток у Тихому океані, повідомляє BBC News.

Недоліки оцінки біорізноманіття

Окружна суддя Джилл Айко Отаке постановила, що Національна служба морського рибальства США, яка надала експертний висновок для продажу прав на оренду, та Говард Латнік, названий відповідачем як керівник відомства, що наглядає за службою, не розглянули можливі наслідки після видачі прав на оренду.

Такі права мали дозволити орендарям лише попереднє обстеження морського дна. Водночас надалі вони могли б відкрити шлях до безпосереднього видобутку на дні океану. Суд зазначив, що оцінка біорізноманіття, на підставі якої планували погодити продаж, не враховувала потенційного впливу такого видобутку.

Адміністрація планувала виставити права на оренду ділянок біля Північних Маріанських островів на продаж 16 грудня 2026 року. Групи, які подали позов, заявляли про ризик тривалої шкоди океанській екосистемі. Кампанійці також висловлювали занепокоєння можливим впливом на морських черепах; шкіряста черепаха внесена до переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення, відповідно до американського закону.

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Продаж біля Американського Самоа

Раніше суд ухвалив подібне рішення щодо запланованого продажу прав на оренду морського дна поблизу Американського Самоа. Попри перше рішення адміністрація вирішила його не визнавати та продала два права на оренду, що охоплюють 13 млн гектарів морського дна. Противники видобутку заявили, що оскаржуватимуть цей продаж.

Глибоководний видобуток передбачає збирання з мулистих донних відкладень поліметалічних конкрецій — каменів розміром із картоплину, що залягають на глибині понад 4 тис. метрів. Вони містять нікель, кобальт і марганець, які використовують у виробництві електроніки, батарей, сонячних панелей, вітрових турбін та електромобілів.

Науковці попереджають, що цей процес може пошкодити малодосліджені глибоководні екосистеми: разом із конкреціями обладнання вилучає організми, які на них живуть, зокрема корали та губки. У 2025 році понад 2 тис. науковців рекомендували урядам призупинити глибоководну розвідку до проведення подальших досліджень її впливу на океан. Цю позицію підтримали понад 30 країн.

Уряд США заявляв, що прагне розвивати глибоководний видобуток для доступу до критично важливих мінералів і протидії зростанню впливу Китаю на ресурси морського дна.

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