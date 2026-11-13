Суд США визнав незаконним утримання 73,5 млн доларів для Нью-Йорка — Cyprus Mail

Федеральний апеляційний суд США постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа перевищила свої повноваження, коли у квітні утримала 73,5 млн доларів дорожнього фінансування для штату Нью-Йорк. Кошти не надали через відмову штату анулювати частину комерційних водійських посвідчень, виданих іноземним водіям.

Як повідомляє Cyprus Mail, Міністерство транспорту США обґрунтовувало утримання грошей результатами аудиту. Відомство заявило, що Нью-Йорк систематично незаконно видавав комерційні водійські посвідчення іноземним водіям.

Позиція апеляційного суду

Другий апеляційний окружний суд США дійшов висновку, що рішення Міністерства транспорту вийшло за межі його законних повноважень. Суд зазначив, що підхід відомства суперечив принципам належного повідомлення, відступав від тексту нормативних правил і недооцінював складність вимоги, яку міністерство вважало очевидною.

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Позов подала влада штату Нью-Йорк після того, як федеральне відомство утримало фінансування через невиконання вимог щодо відкликання певних посвідчень. Представники міністра транспорту Шона Даффі та губернаторки Нью-Йорка Кеті Гокул одразу не прокоментували судове рішення.

Суперечка щодо водійських посвідчень

Раніше штат заявляв, що втрата фінансування може створити ризики для жителів Нью-Йорка. Міністерство транспорту також погрожувало утримувати додатково 147 млн доларів щороку. Влада штату стверджувала, що анулювання посвідчень завадить роботі ключових галузей, залежних від комерційних водіїв, і може спричинити нестачу водіїв автобусів для шкіл та сімей.

Нью-Йорк, Каліфорнія та інші штати неодноразово оскаржували в судах рішення адміністрації Трампа щодо утримання транспортного фінансування, звинувачуючи її у політичних мотивах. Раніше цього року суд зобов’язав Міністерство транспорту продовжити виплати для залізничного проєкту Hudson Tunnel вартістю 16 млрд доларів, що має з’єднати Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

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