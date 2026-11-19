Федеральний суд у Бостоні, США, постановив, що адміністрація президента Дональда Трампа не може запроваджувати обмеження для медичних надавачів, які отримують певне федеральне фінансування на лікування ВІЛ. Ці умови забороняли б надавачам визнавати гендерну ідентичність трансгендерних пацієнтів або надавати їм гендерно-афірмативну медичну допомогу, повідомляє The Guardian.

Рішення суду

Суддя окружного суду США Вільям Янг підтримав національні медичні асоціації у сфері ВІЛ і надавачів медичних послуг, які оскаржили умови грантового фінансування. Адміністрація запровадила їх після указу Трампа, що забороняв федеральне фінансування того, що він називає гендерною ідеологією.

У 165-сторінковому рішенні, винесеному після судового розгляду без присяжних у вересні, Янг зазначив, що умови були спрямовані на придушення ідей, які адміністрація вважала небезпечними. На думку судді, це порушує Першу поправку до Конституції США, оскільки лікарів фактично карали за визнання існування трансгендерних людей та звертання до пацієнтів із використанням обраних ними займенників.

Янг, якого призначив республіканський президент Рональд Рейган, також вказав на неконституційну дискримінацію за ознакою статі, що суперечить П’ятій поправці. Суддя написав, що обмеження ґрунтуються на ворожості, ненависті та дискримінації.

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Умови програми допомоги

Спірні вимоги стосувалися Програми Раяна Вайта з ВІЛ/СНІДу, яку Конгрес США створив 1990 року для надання медичної допомоги людям із ВІЛ із низькими доходами та без страхування. У березні Управління ресурсів і послуг у сфері охорони здоров’я, підрозділ Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США, додало до грантів нові умови.

За даними позову, надавачі мали гарантувати, що кошти підтримуватимуть діяльність із визначеннями статі, заснованими на біологічній реальності, а не соціальні чи медичні експерименти. Позивачі стверджували, що політика суперечить законодавчій вимозі програми забезпечувати комплексну медичну допомогу пацієнтам із ВІЛ, яка історично включала гормональну терапію для трансгендерних людей.

Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США не відповіло на запит про коментар. Адвокати позивачів, серед яких Американська академія медицини ВІЛ, також не надали коментарів одразу.

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