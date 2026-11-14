Суд США закрив позов до Ye після мирової угоди з Аліс Мертон — Rolling Stone

Федеральний суд США погодився закрити позов про порушення авторського права проти музиканта Ye, раніше відомого як Каньє Вест, після досягнення мирової угоди з німецькою співачкою й авторкою пісень Аліс Мертон. Вона заявляла, що Ye без дозволу використав семпл її композиції Blindside у треку Gun to My Head, повідомляє Rolling Stone.

Умови угоди не розкрили

Суддя окружного суду США Фернандо Л. Енльє-Роча підписав ухвалу про закриття справи. Умови мирової угоди не оприлюднювали.

У поданні від 6 листопада представники обох сторін повідомили, що домовилися врегулювати спір. Вони зазначили, що звернуться до суду з клопотанням про закриття справи після виконання умов угоди.

Мертон подала позов торік. У ньому вона зазначала, що не надала б дозволу на використання її музики через історію антисемітських і расистських висловлювань Ye. Співачка також назвала себе прямою нащадкою людей, які пережили Голокост, і заявляла, що не хотіла поступатися власними переконаннями.

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Претензії щодо семплу

Згідно з позовом, у Gun to My Head використали фрагмент Blindside, який охоплював значну частину основної мелодії композиції. У треку також прозвучав вокальний запис першого рядка пісні Мертон.

Мертон стверджувала, що до першої презентації треку на заході, присвяченому Vultures, у грудні 2023 року Ye не звертався по дозвіл на семпл. За її версією, 15 лютого 2024 року з нею зв'язалася компанія, що займалася отриманням дозволів для Ye, а за кілька тижнів вона відмовила, пояснивши, що цінності музиканта суперечать її цінностям.

Gun to My Head не ввійшла до офіційного треклиста Vultures 2, випущеного у серпні 2024 року, але ненадовго з'явилася в цифровій делюкс-версії альбому та звучала на інших заходах. У позові Мертон також стверджувала, що після відсутності пісні в основному треклисті прихильники Ye звинувачували її у відмові дозволити семпл і надсилали погрози смертю.

Справа щодо Hurricane

Це не перший спір щодо використання Ye чужої музики на заходах із прослуховуванням. У травні присяжні визнали його та пов'язані компанії відповідальними за порушення авторського права через семпл у ранній версії пісні Hurricane. Загальна сума присудженого відшкодування у тій справі становила 438 558 доларів.

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