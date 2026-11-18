Федеральний апеляційний суд у Вашингтоні 17 листопада відхилив прохання адміністрації президента Дональда Трампа призупинити рішення, яке забороняє Пентагону звільняти трансгендерних військовослужбовців, що подали позов. Як повідомляє The Independent, наказ поширюється на 27 чинних військових.

Рішення апеляційного суду

Колегія з трьох суддів Апеляційного суду округу Колумбія ухвалила рішення більшістю у два голоси проти одного. Адміністрація просила відтермінувати виконання постанови суду від 1 червня, оскільки планує звернутися до Верховного суду США.

Суддя Роберт Вілкінс зазначив, що уряд не довів, ніби подальша служба позивачів завдасть державі непоправної шкоди або становитиме загрозу національній безпеці. Він також наголосив, що червнева постанова була вужчою за судову заборону, дію якої Верховний суд США призупинив торік в іншій справі.

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Кого стосується заборона

Рішення не дозволяє Пентагону звільняти чинних військовослужбовців, які беруть участь у позові, однак не відкриває можливості для набору нових трансгендерних рекрутів. У червні судді Роберт Вілкінс і Джудіт Роджерс дійшли висновку, що політика Пентагону була спрямована на виключення військових зі служби на підставі їхньої гендерної ідентичності.

У березні 2025 року окружна суддя Ана Реєс постановила, що указ Трампа щодо виключення трансгендерних військових зі служби, ймовірно, порушує їхні конституційні права. У січні 2025 року Трамп підписав указ, у якому стверджувалося, що сексуальна ідентичність трансгендерних військових шкодить боєготовності. Після цього міністр оборони Піт Гегсет запровадив політику, яка передбачала презумпцію невідповідності осіб із гендерною дисфорією вимогам до військової служби.

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