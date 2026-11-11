Суд Токіо відхилив позов підприємця Маедзави проти Meta — The Japan Times

Токійський окружний суд у Японії відхилив позов підприємця Юсаку Маедзави проти Meta Platforms та її японського підрозділу через фальшиву рекламу у Facebook та Instagram, де без дозволу використовували його ім’я й зображення.

Суддя Наоюкі Іваї відхилив вимоги Маедзави про судову заборону та відшкодування збитків. Водночас суд визнав, що такі оголошення порушували право підприємця на комерційне використання його образу — право, яке захищає комерційну цінність відомих людей.

Позиція суду щодо Meta

Як повідомляє The Japan Times, суддя зазначив, що Meta є лише оператором платформи та не бере безпосередньої участі в розміщенні публікацій. Суд також дійшов висновку, що після заходів, ужитих компанією, немає ризику, що фейкові оголошення залишаться без належного реагування, а тому потреби в судовій забороні немає.

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Оголошення про фіктивні інвестиції

Згідно з рішенням суду, щонайменше з червня 2023 року у Facebook та Instagram поширювали рекламу фіктивних інвестиційних послуг із використанням імені та образу Маедзави. Це рішення вважають першим судовим висновком у Японії щодо того, чи порушує фейкова реклама, яка імітує знаменитостей, їхні права.

Адвокат Маедзави назвав вердикт вкрай розчаровуючим і заявив, що підприємець розглядає можливість апеляції. Постраждалі від інвестиційного шахрайства, пов’язаного з такою рекламою, подали позови про відшкодування збитків проти Meta та її японського підрозділу до шести окружних судів Японії. У жовтні Йокогамський окружний суд також відхилив аналогічну вимогу.

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