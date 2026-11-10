Суд у Боготі тимчасово зобов’язав прибрати відео президента з мішками для тіл — France 24

Суд у Боготі 8 вересня тимчасово зобов’язав видалити з офіційного Instagram президента Колумбії Абелардо де ла Еспріельї відео, в яких він виступав на тлі мішків для тіл після операцій сил безпеки проти збройних угруповань. Рішення ухвалили після звернення депутата Сантьяго Осоріо Маріна, повідомляє France 24.

2 вересня де ла Еспріелья оприлюднив ролик із приміщення, де були 23 мішки для тіл. Президент заявив, що під час операції проти дисидентського угруповання колишніх Революційних збройних сил Колумбії було вбито 23 людей, яких він назвав терористами. Через два дні він розмістив ще одне відео з чотирма мішками для тіл і заявив про ліквідацію одного з лідерів парамілітарного угруповання Conquering Self-Defence Forces of the Sierra Nevada.

Критика омбудсманки та правозахисників

Уповноважена з прав людини Колумбії Ірис Марін Ортіс розкритикувала такі публікації. Вона заявила, що тіла померлих не мають ставати тлом для публічних заяв, а мова приниження та страху не повинна бути мовою держави. Представниця колумбійського Інституту досліджень розвитку і миру Indepaz Хуана Кабесас сказала, що демонстрація тіл дегуманізує людей і легітимізує насильство щодо них.

Попри судове рішення, президент продовжив публікувати подібні матеріали. 21 вересня він виклав відео після операції проти ACSN, а 25 жовтня — після операції проти Армії національного визволення Колумбії, відомої як ELN.

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Повідомлення про можливі позасудові вбивства

Критику викликала не лише комунікаційна кампанія президента, а й повідомлення про можливі «хибні позитивні результати» — позасудові вбивства цивільних, яких силовики згодом видають за загиблих у боях учасників збройних груп. Спеціальна юрисдикція миру Колумбії зафіксувала 7 837 таких випадків у 1990–2016 роках.

Родина 18-річного Рікардо Андреса Родрігеса Мартінеса, якого вбили 21 вересня під час операції проти ACSN, стверджує, що він був цивільним найманим робітником, а не учасником угруповання. 26 вересня Ірис Марін Ортіс закликала провести ретельне розслідування його загибелі. Міністерство оборони заявило, що встановлення обставин справи належить до компетенції Генеральної прокуратури та судово-медичних експертів.

У середині жовтня ООН також розкритикувала підхід адміністрації де ла Еспріельї, зазначивши, що бюджет на 2027 рік надає пріоритет безпеці, водночас скорочуючи фінансування розвитку сільських районів, розподілу земель і реінтеграції колишніх бійців.

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