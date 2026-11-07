Суд у Бразилії застосував до Sigma Mineração штраф 500 тисяч реалів щодня — The Rio Times

За даними The Rio Times, суд в Арасуаї, штат Мінас-Жерайс у Бразилії, застосував до Sigma Mineração, бразильського підрозділу Sigma Lithium, штраф у 500 тисяч реалів на день. 28 вересня суддя Еміліу Гімарайнш Моура Нету встановив, що компанія не виконала попередніх вимог суду щодо мешканців поблизу літієвої шахти Grota do Cirilo.

Позов проти компанії подала прокуратура штату Мінас-Жерайс. У ньому йдеться про пил, шум і вібрації, які, за даними прокуратури, впливають на громади Піауї-Посу-Дантас, Понті-ду-Піауї та Санта-Лузія. Суд зобов’язав підприємство припинити гучні нічні роботи до незалежного аудиту рівня шуму, а також забезпечити чотирьом ізольованим сім’ям постійний доступ дорогою.

Штраф і доступ до дороги

Апеляційний суд штату 23 липня встановив штраф у 500 тисяч реалів на день, обмеживши його загальну суму 200 млн реалів. Нарахування визначили з 11 червня. За оцінкою прокуратури станом на 23 вересня, сума штрафів уже перевищувала 80 млн реалів, однак у вересневому рішенні суд не назвав остаточної суми.

Суддя відхилив варіант під’їзної дороги компанії, оскільки він, за оцінкою суду, залишав сім’ї під ризиками, пов’язаними з видобуванням. Також він наказав прибрати ворота та інші бар’єри. Компанії дали 15 днів, щоб підтвердити сплату штрафу та усунути порушення.

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Прокуратура заявила, що власний моніторинг Sigma зафіксував перевищення допустимого рівня шуму у 67,2% денних і 87,5% нічних вимірювань.

Видобуток відновили у жовтні

Sigma Lithium, акції якої торгуються на Nasdaq під тикером SGML, заявила про відновлення виробництва на шахті на початку жовтня після судового захисту її операційних і видобувних ліцензій. У третьому кварталі компанія виробила 7293 тонни концентрату оксиду літію, а від моменту відновлення до 30 жовтня — 9 тисяч тонн високосортного концентрату.

Компанія повідомила, що її валова виручка у третьому кварталі становила 23 млн доларів США, що на 23% менше, ніж роком раніше. Суддя планує 18 листопада оглянути дорогу, якою користуються сім’ї, відвали породи поблизу будинків і рух вантажівок. Виїзд на місце ініціювала сама Sigma.

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