Суд у Бразилії знову відклав процес у справі про вбивство захисника лісу — Mongabay

У Бразилії суд знову відклав розгляд справи про вбивство захисника лісу з народу гуажажара Паулу Пауліно Гуажажари та замах на його соратника Лаерсіу Гуажажару. Судові радники повідомили, що в календарі слухань немає вільних дат, тому засідання присяжних очікують у першій половині 2027 року, повідомляє Mongabay.

Паулу Гуажажара загинув 1 листопада 2019 року, коли він і Лаерсіу Гуажажара потрапили під обстріл під час імовірної засідки, яку, за даними видання, влаштували незаконні лісоруби. Напад стався на території корінного народу Арарібоя у штаті Мараньян на північному сході Бразилії. Лаерсіу вижив після нападу.

Чергове перенесення

У жовтні 2025 року радники федерального судді Роналду Дестерру заявляли, що слухання, ймовірно, відбудеться на початку 2026 року через брак часу до кінця 2025-го. Тепер вони пояснили нове відтермінування відсутністю вільних дат у графіку суду.

Федеральний прокурор Алфреду Фалкан, який веде справу, назвав відсутність призначеної дати прикрою. За його словами, останній процесуальний крок у справі відбувся наприкінці 2025 року, а антропологічний звіт про колективну шкоду для громади гуажажара завершили та долучили до матеріалів у серпні 2025 року.

Федеральне державне міністерство Бразилії має проаналізувати причини затримки та, за потреби, вжити процесуальних заходів для якнайшвидшого проведення суду. Відомство вже двічі просило прискорити розгляд — у вересні 2023-го та липні 2026 року.

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Перша федеральна справа такого типу

Цей процес може стати першим у штаті Мараньян випадком, коли вбивство та замах на життя лідерів корінного народу розглядатиме федеральний суд присяжних. Прокурори домоглися федеральної юрисдикції, аргументуючи, що злочини були посяганням не лише на конкретних людей, а й на всю громаду гуажажара та її культуру.

За даними Mongabay, у штаті Мараньян у 1991–2023 роках убили 81 представника народу гуажажара. Із них 38 загинули на території Арарібоя, зокрема шестеро захисників лісу. Жодну людину, причетну до цих убивств, досі не судили.

Захист лісу Арарібоя

Паулу та Лаерсіу входили до групи «Охоронці лісу» — об'єднання представників народу гуажажара, яке протидіє незаконній вирубці, полюванню та іншим екологічним злочинам на своїй території. Група також захищає народ ава, представники якого живуть у добровільній ізоляції в лісах Арарібоя.

Батько загиблого Жозе Марія Пауліно Гуажажара заявив, що сім'я втомилася від багаторічного очікування. Лаерсіу Гуажажара також висловив недовіру до системи правосуддя, однак наголосив, що не припинить боротьби за справедливість.

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