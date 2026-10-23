Суд у Бразилії зобов’язав уряд надати транспорт корінним виборцям — The Hindu

Федеральний суд у штаті Пара 23 жовтня зобов’язав уряд Бразилії забезпечити транспорт для представників корінних народів по всій країні, щоб вони могли проголосувати у другому турі президентських виборів 25 жовтня. Про це повідомляє The Hindu.

Рішення суду

У постанові зазначено, що географічна віддаленість у поєднанні з відсутністю доступного транспорту може зробити формально визнане право неможливим для реалізації на практиці. Рішення стосується участі представників корінних народів у голосуванні, запланованому на неділю.

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Позиція APIB

Організація Articulation of Indigenous Peoples of Brazil, відома як APIB, заявила: «Держава приносить виборчу скриньку до лісу, але не привозить виборця до виборчої скриньки». У матеріалі зазначено, що у другому турі президентських виборів змагатимуться президент Лула та Флавіо Болсонару.

Суд наголосив, що нестача доступного транспорту разом із великими відстанями може перешкоджати реалізації виборчого права. Постанова передбачає, що уряд має забезпечити можливість голосування для корінних народів по всій Бразилії.

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