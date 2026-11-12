Суд у Брюсселі скасував арешт коштів польської авіаційної агенції — Polsat News

Суд першої інстанції у Брюсселі, Бельгія, визнав безпідставним арешт платежів за маршрутне обслуговування, належних Польській агенції аеронавігаційного обслуговування. Суд також скасував постанову, на підставі якої Pfizer наклала арешт на ці кошти, повідомляє Polsat News з посиланням на польське Міністерство охорони здоров’я.

Платежі через EUROCONTROL

Йдеться про платежі за маршрутне обслуговування, які стягуються через EUROCONTROL. Спір пов’язаний із вимогами Pfizer до Польщі щодо контракту на закупівлю вакцин проти COVID-19.

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Кошти агенції

За позицією суду, кошти від маршрутних зборів належать Польській агенції аеронавігаційного обслуговування, а не Державній скарбниці Польщі. Суд зазначив, що агенція є окремою юридичною особою, має власне майно та самостійно веде фінансову діяльність.

Агенція не відповідає за зобов’язання Державної скарбниці, тому її кошти не можуть використовуватися для задоволення вимог Pfizer. У польському МОЗ заявили, що рішення підтверджує позицію країни: належні агенції платежі не мали бути предметом стягнення у спорі, стороною якого вона не є.

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