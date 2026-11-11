Суд у Бухаресті не призупинив штраф BCR на €110 млн — Romania Insider

Апеляційний суд Бухареста в Румунії не задовольнив прохання банку BCR призупинити сплату штрафу в розмірі 577 млн леїв, або близько €110 млн. За даними Romania Insider, штраф призначила Рада з конкуренції Румунії у справі щодо десяти найбільших банків країни.

Справа про ROBOR

Санкція пов’язана з твердженнями про ймовірне маніпулювання котируваннями на міжбанківському грошовому ринку. Згідно з матеріалом, метою таких дій могло бути стягнення вищих відсотків за кредитами, прив’язаними до індикатора ROBOR.

BCR входить до австрійської фінансової групи Erste. Банк намагався через суд призупинити сплату накладеного штрафу, однак його звернення відхилили.

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Друга невдала справа банку

За інформацією Romania Insider із посиланням на Economica.net, BCR став другим банком, який програв справу про призупинення штрафу в Апеляційному суді Бухареста. Раніше аналогічне рішення суд ухвалив щодо державного CEC Bank.

Загалом десяти румунським банкам у цій справі призначили штрафи на 3,7 млрд леїв, що становить понад €700 млн.

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