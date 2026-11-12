Суд у Дарвіні розглянув покарання ірландця за допомогу втікачеві — ABC News Australia

В австралійському Дарвіні суд розглянув аргументи щодо покарання громадянина Ірландії Стівена Роша, який визнав провину у спробі перешкодити правосуддю. Він допоміг утікачу Хуссейну Чамасу, засудженому у справі про великі партії наркотиків, дістатися з Сіднея до Північної Території, звідки той намагався залишити країну яхтою.

Як повідомляє ABC News, Рош забрав Чамаса в Сіднеї та проїхав із ним 4680 кілометрів в орендованому фургоні до регіону Східний Арнемленд. За даними суду, Чамас перед цим скористався підробленими документами, щоб утекти з реабілітаційного центру, куди його направив суд.

Спроба втечі яхтою

Під час чотириденної поїздки фургон зламався, тому чоловіків відбуксирували до Нхулунбая. Після прибуття на півострів Ґоув Чамаса мала забрати яхта, що чекала неподалік від місцевого пляжу. Його затримав патруль Австралійської прикордонної служби в Арафурському морі разом із двома іншими людьми.

У серпні Чамаса ув’язнили щонайменше до 2030 року після того, як він визнав провину у змові з метою імпорту комерційної кількості метамфетаміну та торгівлі комерційною кількістю кокаїну.

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Позиції сторін

Прокурор Хаді Мазлум заявив, що злочини такого характеру завдають удару по системі правосуддя, а позбавлення волі є єдиним належним покаранням. За його словами, Рош усвідомлював, що допомагає іншій людині незаконно виїхати з Австралії.

Захисник Іан Роуботтем просив не призначати Рошу подальшого ув’язнення. Він послався на чотири місяці й три дні, які його клієнт уже провів під вартою у в’язниці Голтзе, а також на тяжку травму спини, тривожність і депресивні стани. Прокурор погодився, що проблеми з фізичним і психічним здоров’ям можуть зробити подальше ув’язнення тяжчим, але зазначив, що це не усуває потреби в покаранні.

Суддя Мередіт Дей Гантінгфорд заявила, що розгляне подання сторін у цій складній справі перед винесенням вироку 1 грудня.

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