Суд у Дурбані відклав слухання у справі про вбивство репера AKA до понеділка — TimesLIVE

Високий суд Дурбана в ПАР у четвер відклав до понеділка слухання у справі про вбивство репера Кірнана AKA Форбса та його друга Тебелло Tibz Моцоане. Захист попросив додатковий час для підготовки до перехресного допиту експерта з відстеження автомобілів Карела Ротманна, повідомляє TimesLIVE.

Підготовка до допиту експерта

Ротманн давав свідчення у процесі над сімома чоловіками, яких обвинувачують у вбивстві AKA і Моцоане. Репера та його друга вбили біля ресторану Wish, який нині не працює, на Флорида-роуд у Дурбані в лютому 2023 року.

Адвокат Сімфіве Млотшва заявив, що захисту потрібно проконсультуватися зі своїми фахівцями і більше часу для підготовки до перехресного допиту. За даними видання, адвокати також хотіли вивчити докази щодо автомобілів, які, як стверджується, стежили за репером.

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Перерва у слуханнях

Суддя Номфундо Сіпунзі сказала, що не примушуватиме захист продовжувати перехресний допит, якщо він не готовий. Вона запитала прокурора Лоуренса Гцабу, чи має він підготовлених інших свідків. Той відповів, що не готував їх, оскільки очікував на перехресний допит Ротманна.

Напередодні команда захисту намагалася не допустити Ротманна до надання свідчень. Після цього суддя перервала слухання та викликала всі сторони на зустріч до своїх палат.

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