Суд у Флориді не відхилив позов Трампа про наклеп до BBC — The Hindu

Федеральний суддя у Флориді Джеффрі Кунц відмовився відхилити позов президента США Дональда Трампа проти BBC про наклеп. Трамп вимагає від британського суспільного мовника щонайменше 10 млрд доларів через відредаговані уривки його виступу. Водночас суддя відхилив вимогу щодо недобросовісних торговельних практик, повідомляє The Hindu.

Позиція суду

Суддя Кунц дійшов висновку, що Трамп правдоподібно обґрунтував можливу шкоду його репутації. На думку суду, позивач також правдоподібно заявив, що BBC знала або мала знати про оманливий характер відеофрагмента. Водночас це рішення не означає, що Трамп уже довів свої вимоги по суті.

Президент США назвав рішення суду великою перемогою в дописі в соціальних мережах. BBC одразу не відповіла на запит Reuters про коментар.

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Суть претензій

Позов, поданий у грудні до федерального суду Флориди, стосується відредагованих уривків промови Трампа. За твердженням позивача, BBC поєднала фрагмент, у якому він закликав прихильників іти до Капітолія, з іншим, де він ужив вислів «fight like hell», але не включила уривок із закликом до мирного протесту.

Відредагований запис показали в документальному випуску програми Panorama незадовго до президентських виборів у США 2024 року, на яких переміг Трамп. BBC раніше визнала, що монтаж був оманливим, і перепросила президента, однак заперечує відповідальність за наклеп. Витік внутрішньої записки BBC, де ці правки назвали свідченням можливого політичного упередження, спричинив кризу для мовника та відставки на високому рівні.

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