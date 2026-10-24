Суд у Карачі викликав реєстратора університету у справі про студентські вибори — Dawn

Високий суд Сінду в Карачі, Пакистан, видав повідомлення головному секретарю та іншим відповідачам за позовом щодо проведення виборів студентської спілки в Університеті Карачі. Конституційна колегія з двох суддів на чолі із суддею Ріазатом Алі Сахаром також зобов’язала реєстратора університету особисто з’явитися на наступне засідання 12 листопада.

Позов студентів права

Відповідачами у справі зазначені головний секретар, секретар департаменту університетів і рад, секретарі департаментів освіти та права, а також віцеканцлер і реєстратор Університету Карачі. Позивачі, які навчаються на юридичному факультеті університету, заявили, що безпосередньо потерпають від невиконання Закону Сінду про студентські спілки.

Як повідомляє Dawn, адвокат позивачів Усман Фарук зазначив, що закон встановлює засади створення та роботи студентських спілок у закладах освіти провінції. За його словами, освітні установи мали розробити правила й процедури для проведення виборів студентських спілок упродовж двох місяців після ухвалення відповідних правил.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Адвокат також послався на Закон про Університет Карачі 1972 року, який містить положення про студентську спілку. Він стверджував, що університет досі не розробив регламенту або процедур для таких виборів, хоча закон про студентські спілки ухвалили приблизно чотири роки тому.

Вимоги позову

Представник позивачів заявив, що департамент університетів і рад підготував проєкт правил, але його ще не завершили та не опублікували. За його словами, проєкт правил, надісланий усім університетам, зокрема Університету Карачі, у 2024 році проходив юридичну перевірку в департаменті права.

У позові просять завершити юридичну перевірку Правил Сінду про студентські спілки, передати їх до провінційного кабінету протягом 30 днів і опублікувати в офіційному віснику. Позивачі також просять зобов’язати віцеканцлера та реєстратора розробити процедури, сформувати виборчу комісію й організувати вибори студентської спілки. Суд запропонував відповідачам і генеральному адвокату Сінду подати свої коментарі у справі.

Читай нас у