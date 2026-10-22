Суд у Карачі виправдав п’ятьох у справі про вбивство голови комітету PPP — Dawn

Антитерористичний суд у Карачі, Пакистан, виправдав п’ятьох обвинувачених у справі про вбивство голови комітету UC Аміра Бхашані, пов’язаного з Пакистанською народною партією. Суддя ATC-VI ухвалив таке рішення через брак доказів проти підсудних, повідомляє Dawn.

Напад в Орангі-Таун

Аміра Бхашані застрелили 17 квітня 2025 року поблизу Бісміллах-Чоук в Орангі-Тауні. За даними видання, напад здійснили озброєні люди на мотоциклах; його розглядали як імовірну цілеспрямовану атаку.

Поліція Пакистан-Базару зареєструвала справу за статтями про вбивство й тероризм. Згодом правоохоронці заявили про затримання Шехзада, Мухаммада Аліма, Мухаммада Джаміля Зії, Мухаммада Хаммада Сіддікі та Шахбаза, а також передали до суду обвинувальний акт.

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Версія слідства

За версією прокуратури, Шахбаза та Шехзада затримали у справі про незаконне володіння зброєю. Під час допиту вони нібито зізналися у причетності до вбивства голови UC та вказали на інших обвинувачених.

Слідство також стверджувало, що чоловіки нібито стежили за Бхашані та передавали інформацію спільникам за вказівкою старших. Поліція раніше заявляла, що вбивство могли спланувати за тиждень до нападу через земельні й фінансові питання. Справу зареєстрували за статтями 302 і 34 Кримінального кодексу Пакистану та статтею 7 Закону про боротьбу з тероризмом 1997 року.

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