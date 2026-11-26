Вищий земельний суд Кельна в Німеччині зобов’язав Кельнську архієпархію виплатити 550 тисяч євро компенсації жінці, яка в дитинстві протягом кількох років зазнавала сексуального насильства з боку священника. Це найвища сума компенсації, присуджена жертві сексуального насильства в Католицькій церкві, повідомляє Der Spiegel.

Відповідальність архієпархії

Апеляційний суд постановив, що архієпархія несе відповідальність за дії священника, який вчиняв насильство над позивачкою, коли вона була його прийомною донькою. Суд першої інстанції раніше повністю відхилив позов, вважаючи, що священник діяв переважно як приватна особа.

Голова судової колегії Ральф-Петер Зоссна заявив, що чоловік ще під час служіння дияконом, до того як став прийомним батьком, налагодив контакт із дівчиною, використовуючи прикриття церковної діяльності. За словами судді, статус диякона створив йому репутацію, завдяки якій він зміг отримати прийомних дітей.

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Сума до виплати

Із присуджених 550 тисяч євро мають відняти 360 тисяч євро, які жінка вже отримала від Незалежної комісії Католицької церкви з виплат для визнання. Отже, архієпархія має сплатити ще 190 тисяч євро.

Позивачка вимагала щонайменше 830 тисяч євро. Суд врахував тривалість насильства, кількість окремих епізодів і їхню тяжкість. Суддя також зазначив, що жінка перенесла два аборти, один із яких — без її відома, що призвело до вираженого посттравматичного стресового розладу.

Священника у 2022 році засудили до 12 років ув’язнення за 110 епізодів сексуального насильства щодо дев’яти інших потерпілих. Злочини проти цієї позивачки на той час уже не могли бути переслідувані через сплив строку давності. Суд не дозволив касаційного оскарження рішення, однак сторони ще можуть подати скаргу.

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