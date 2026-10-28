Суд у Кенії відмовився ув’язнити посла Саудівської Аравії — Nation Kenya

Суд із трудових спорів у Найробі, Кенія, відмовився ув’язнити посла Саудівської Аравії Халіда бін Абдуллу Аль-Салмана у справі про компенсацію колишньому працівникові посольства. Суддя Геллен Васілва постановила, що дипломатичний імунітет не дозволяє викликати посла для можливого ув’язнення за рішенням, ухваленим проти посольства, повідомляє Nation Kenya.

Компенсація лишається чинною

Водночас суд не скасував рішення від 19 липня 2019 року на користь Абдікадіра Мохамеда Абдуллахі, також відомого як Абдікадір Мохамед. Суддя зазначила, що його не оскаржували. У 2019 році суд визнав звільнення Абдуллахі несправедливим, встановивши, що воно було пов’язане зі скаргою працівника на заборгованість із зарплати.

Посольство зобов’язали виплатити колишньому співробітникові 310 282 долари США та 54 тис. саудівських ріалів до 19 вересня 2019 року. Якщо виплату не здійснити до цього строку, на суму мали нараховувати 14% річних із 5 лютого 2015 року — дня подання позову — до повного розрахунку. Також Абдуллахі присудили 1 042 540,70 кенійських шилінгів судових витрат.

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Заява щодо посла

У вересні 2025 року Абдуллахі попросив суд викликати посла та ув’язнити його на шість місяців або на інший визначений судом строк за нібито невиконання рішення. Він також просив звернути стягнення на майно посольства як альтернативний спосіб домогтися виконання рішення.

Представники дипломатичної місії заперечували проти заяви, посилаючись на дипломатичний імунітет і Віденську конвенцію про дипломатичні зносини. Вони також стверджували, що відповідачем у первинній справі мало бути Королівство Саудівська Аравія, а не посольство.

Суддя Васілва розмежувала чинність рішення 2019 року та спосіб його виконання. Вона вказала, що заявник міг просити суд зобов’язати посольство пояснити, чому примусове виконання не має відбутися, замість домагатися ордера на арешт посла. Суд не присудив витрат за цією заявою, тому кожна зі сторін сплачуватиме власні юридичні витрати.

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