Суд у Кенії зобов’язав сторони зіставити чотири справи про землю в Кіамбу — Nation Kenya

Суд у справах довкілля та земельних питань Кенії зобов’язав сторони обмінятися документами й встановити, чи стосуються чотири судові провадження однієї спірної земельної ділянки поблизу Тхіндігіа в окрузі Кіамбу. Суд має вирішити, чи об’єднувати ці справи, розглядати їх разом або окремо.

Як повідомляє Nation Kenya, суперечка щодо маєтку Kasarini Estate триває 17 років і пов’язана з конкуруючими зареєстрованими титулами на землю. У парламентських матеріалах вартість спірних 933,9 акра оцінювали більш ніж у 100 млрд кенійських шилінгів.

Родинна претензія

Родина Mbari ya Mbogo стверджує, що її предок Мбого Вайнайна придбав цю землю у громади доробо 1930 року за бартерною угодою, що передбачала 2 тисячі кіз і велику рогату худобу. За версією родини, угоду письмово не оформлювали.

У травні 2023 року сенатор від Кіамбу Карунго Тангва подав до Сенату петицію від імені Mbogo’s Family Welfare Group. У документі просили розслідувати ймовірне незаконне відчуження земельних ділянок із номерами LR 7153/1, 7153/2 і 7153/R, також відомих як LR 12825, а також заяви про підроблення документів і лжесвідчення.

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Родина заявляє, що згодом втратила контроль над землею після операцій, пов’язаних із колоніальними поселенцями маєтку Kasarini Estate та кооперативом Kasarini Farmers’ Co-operative Society Limited. Інші сторони відкидають претензії щодо спадкового права власності та посилаються на зареєстровані титули.

Паралельні позови

Національна земельна комісія Кенії розглядала скаргу про історичну земельну несправедливість, однак у березні 2019 року відхилила її через наявність пов’язаних судових справ. Комісія зазначала, що потребують перевірки обставини набуття землі різними сторонами та законність існування кооперативу, але не визначала законного власника ділянки.

Окремий позов 2009 року стосувався повернення землі та скасування титулів. У березні 2023 року суд відмовив сімом заявникам, які діяли від імені Kasarini Farmers’ Co-operative Society і Karani Self Help Group, у поновленні цього провадження через недостатнє пояснення затримки.

Ще одну справу 2026 року подала Ndunde Investments Limited, яка заявила про маніпуляції земельними записами та створення накладних титулів, зокрема щодо LR 13316. Компанії Pamat Enterprises Limited і Wiyan Properties Limited заперечують ці твердження, наполягають на законності набуття своїх прав та подали зустрічний позов. Наступне засідання призначено на 27 січня 2027 року.

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