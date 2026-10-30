Суд у Кветті зажадав звіт про дефіцит питної води — Dawn

Високий суд Белуджистану в Пакистані зобов’язав відповідальні органи особисто з’явитися до суду та подати докладний звіт про нестачу питної води в районах Хазара-Таун, Хазарганджі та Кархаса в Кветті. Як повідомляє Dawn, суд розглядав конституційну петицію щодо водопостачання цих районів.

Затримки з виконанням розпоряджень

Справу слухала колегія з двох суддів на чолі з головним суддею Мухаммадом Камраном Ханом Мулахаїлом. У петиції також ідеться про ймовірну монополію власників приватних свердловин на постачання води. Суд висловив занепокоєння затримками у виконанні його розпоряджень.

Головний суддя зазначив, що петицію подали 21 вересня 2023 року. За його словами, попри кілька судових наказів і повторні вказівки Управління водопостачання та каналізації Кветти досі не продемонструвало задовільного прогресу.

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Стан водної інфраструктури

Виконавчий інженер управління повідомив, що свердловини в районі Кархаса вже ввели в експлуатацію. Для подачі питної води районам, підключеним до трубопровідної мережі, доступні два резервуари місткістю 300 тисяч і 200 тисяч галонів.

Також завершено встановлення 11 свердловин у Хазарганджі. Водночас роботи були порушені після затримання поліцією працівників Qesco на тлі адміністративних та інших службових питань.

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