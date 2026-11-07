Суд у Лахорі надав заставу трьом родичам підозрюваних — Dawn

Суд у Лахорі, Пакистан, надав трьом родичам підозрюваних тимчасову заставу до арешту у справі про ймовірний онлайн-продаж фальшивих поштових марок США на суму 126 млн доларів. Йдеться про Васіма Акрама, Аїшу Акрам і Саміру Анджум, яких у цій справі вважають співпідозрюваними.

Умови тимчасової застави

Як повідомляє Dawn, суд задовольнив клопотання заявників і надав їм тимчасову заставу до 13 листопада. Суд також зобов’язав їх долучитися до розслідування до наступного слухання.

Адвокат Рана Лукман заявив, що його підзахисних безпідставно включили до справи та що вони не причетні до ймовірного правопорушення.

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Позиція захисту

Щодо головних підозрюваних, Фахіма та Наїма Акрама, захисник заявив, що обвинувачення досі не зібрало конкретних доказів проти них.

За словами адвоката, Фахім Акрам працював фрилансером і отримував платежі від іноземних клієнтів. Захист стверджує, що фінансові операції, на які посилається обвинувачення, були пов’язані з його професійною діяльністю.

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