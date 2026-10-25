Суд у Лахорі не звільнив під заставу підозрюваного у пограбуванні банку — Dawn

Суд у Лахорі, Пакистан, відмовив у звільненні під заставу Субхану Алі, затриманому у справі про пограбування банку. Поліція стверджує, що підозрюваний нібито скоїв злочин після отримання завдання під час гри в PUBG.

Обставини справи

Як повідомляє Dawn, клопотання про заставу розглядав додатковий окружний і сесійний суддя Сарфраз Ахмад. Поліція району Саут-Кантонмент зареєструвала справу щодо пограбування банку в районі Бхатта-Човк. За даними правоохоронців, із банку викрали 700 тисяч рупій.

За версією поліції, після пограбування чоловік вирушив до свого недобудованого будинку. Правоохоронці заявили, що вилучили там кошти, які вважають викраденими, автомобіль і зброю, яку вважають знаряддям злочину.

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Позиція суду та захисту

У рішенні суддя зазначив, що інкриміноване підозрюваному правопорушення підпадає під обмеження, передбачені статтею 497 Кримінально-процесуального кодексу Пакистану. Суд також вказав на наявність достатніх, на його думку, матеріалів, які попередньо пов’язують Субхана Алі з імовірним злочином.

Захисник заявляв, що підозрюваний має психічне захворювання та психотичний розлад. Суд відхилив цей аргумент, оскільки у матеріалах справи не було відомостей, що чоловіка визнали психічно нездоровим або таким, що має психічні порушення, компетентні органи.

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