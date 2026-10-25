Суд у Лахорі засудив двох представників громади ахмаді у справі про мову ненависті — Dawn

Суд у Лахорі, Пакистан, засудив двох представників громади ахмаді у справі, яку 2019 року відкрив колишній підрозділ Федерального агентства розслідувань з кіберзлочинів. Одному з обвинувачених призначили до семи років ув’язнення суворого режиму, іншому — три роки позбавлення волі.

Як повідомляє Dawn, додатковий окружний і сесійний суддя Нусрат Алі Сіддікі Малік призначив чоловікові з Хафізабада, позначеному у матеріалах як S, сім років ув’язнення за статтею 11 Закону про запобігання електронним злочинам, ще сім років — за статтею 295-A Кримінального кодексу Пакистану та три роки — за статтею 298-C.

Його також оштрафували на 100 тисяч, 100 тисяч і 50 тисяч пакистанських рупій відповідно. Суд постановив, що всі призначені S строки покарання відбуватимуться одночасно.

Вирок другому обвинуваченому

Чоловіка з Лахора, позначеного як Z, засудили до трьох років ув’язнення та штрафу 50 тисяч рупій за статтею 298-C. На момент оголошення рішення він перебував під заставою, однак після вироку його взяли під варту.

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Третього обвинуваченого, позначеного як M, оголосили таким, що переховується від правосуддя. Федеральне агентство розслідувань зареєструвало справу на підставі скарги Мухаммада Ірфана.

Матеріали WhatsApp-групи

За версією обвинувачення, у WhatsApp-групі Sindh Salamat поширювали матеріали, які воно вважало блюзнірськими, а також переклад Корану, названий у скарзі оскверненим. Суддя зазначив, що судово-технічні висновки вказують: S створив групу 23 грудня 2018 року та був її адміністратором.

Суддя дійшов висновку, що S дозволяв учасникам групи поширювати заборонені книги, а тому відповідав за її вміст. Водночас обох чоловіків виправдали за статтею 295-B, оскільки жоден зі свідків не описав дій з осквернення, пошкодження чи зневажання Корану.

Суд також зазначив, що обвинувачення не надало богословських доказів того, що сам переклад був оскверненням. За даними рішення, Z не фігурував у первинній заяві, не був учасником WhatsApp-групи, а експертиза його телефона не виявила поширення матеріалів. Його засудили за статтею 298-C на підставі скриншотів чатів, вилучених із телефонів співобвинувачених.

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