Суд у Лахорі звільнив від справи підозрюваного у нападі на працівника АЗС — Dawn

Судовий магістрат у Лахорі, Пакистан, звільнив від подальшого розгляду справи чоловіка, якого підозрювали у нападі на працівника АЗС. Працівник, який подав скаргу, повідомив суду, що сторони досягли примирення і він не хоче продовжувати справу, повідомляє Dawn.

Інцидент на заправці

Інцидент стався на АЗС у районі Джубілі-Таун, куди підозрюваний приїхав заправити автомобіль. Працівник станції попросив його не курити на її території. Після цього чоловік вийшов зі свого позашляховика, нібито побив працівника та залишив місце події.

Поліція затримала підозрюваного після того, як відео з камер спостереження поширилося в соціальних мережах. Правоохоронці з району Чунг доправили його до суду та клопотали про десятиденне тримання під вартою для допиту.

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Примирення сторін

Працівник АЗС повідомив суду, що конфлікт стався через непорозуміння, а сторони вже досягли домовленості. Судовий магістрат Алі Амджид після цього звільнив чоловіка від справи та розпорядився відпустити його.

Очільниця уряду провінції Пенджаб Мар’ям Наваз поширила відео, на якому працівник АЗС, імовірно, дає ляпаса затриманому, тоді як поліцейський намагається його зупинити. Вона заявила, що ніхто не має бути над законом, а правосуддя є правом кожного громадянина.

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