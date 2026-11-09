Суд у Лондоні розглядає питання покарання коміка Расселла Бренда — Cyprus Mail

У суді Саутворка в Лондоні розглядають питання про покарання коміка Расселла Бренда, якого минулого тижня визнали винним в одному епізоді зґвалтування та трьох сексуальних нападах. Злочини, за якими його засудили, стосуються періоду між 2004 і 2009 роками.

Як повідомляє Cyprus Mail, обвинувачення заявило в суді, що Бренд використовував вплив і владу, пов’язані зі своєю популярністю, для доступу до жінок. Прокурорка Ріел Кармі-Джонс сказала, що це також зміцнювало його переконання у безкарності.

Свідчення потерпілих

Одна з потерпілих, яка виступала із-за ширми, заявила, що сексуальний напад залишив її травмованою. За її словами, відчуття сорому та думки про те, чи могла вона щось зробити інакше, переслідували її понад 20 років.

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Інша потерпіла у заяві, яку зачитали прокурори, сказала, що щодня переживає наслідки нападу. Вона пояснила, що не наважувалася повідомити про це, оскільки вважала, що їй не повірять через славу, статки та вплив Бренда.

Позиція захисту і нове розслідування

Адвокат Бренда Іан Вінтер заявив, що його підзахисний нині є «принципово іншою людиною» і давно змінився. Раніше Бренд заперечував усі обвинувачення та стверджував, що ніколи не мав сексу без згоди.

Суд також виправдав коміка за двома іншими обвинуваченнями у зґвалтуванні та за обвинуваченням у спробі непристойного нападу. Столична поліція Лондона окремо розслідує ще два повідомлення про ймовірні зґвалтування, одне з яких, за її даними, стосується дівчини, якій на той момент було 16 років. Максимальне покарання за зґвалтування у Великій Британії — довічне ув’язнення.

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